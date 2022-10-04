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Doğalgaz yardımı e- Devlet başvuru ekranı linki 2022 | Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir ve kimlere veriliyor, başvurular nasıl, nereden yapılıyor?

Doğalgaz yardımı e- Devlet başvuru ekranı 2022 | Doğalgaz desteği ne kadar, şartları neler, kimlere veriliyor?

Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen doğalgaz desteği başvuruları başladı. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteğine ilişkin, hane başı ödemelerin artırıldığını belirtirken, sosyal desteklerin sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara verileceğine vurgu yaptı. İşte e- Devlet doğalgaz yardımı başvuru linki...

04.10.2022 - 07:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doğalgaz yardımına başvuru yapmak isteyenler, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Kış aylarına kısa bir süre kalırken, 5 Eylül itibarıyla başlayan doğalgaz desteğinin ne zaman sona ereceği ve başvuru şartları birçok vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki Doğalgaz desteği ne kadar, şartları neler, kimlere veriliyor? İşte Doğalgaz desteğine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteğine de değindi. İşte açıklamadan satırbaşları:

    ''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

  • 900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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