DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.
Geçen sene gerçekleşen doğalgaz desteği ödemelerinin mart ayı içinde yapılacağını belirten Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" açıklamalarında bulunmuştu.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.
Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık geçen sene doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini de sözlerine eklemişti.
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