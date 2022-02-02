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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz desteği ne zaman, kimlere verilecek, nasıl alınır? Doğalgaz yardımı e-Devlet başvuru formu detayları

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı kimlere, ne zaman verilecek ve şartları neler?

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusu araştırılıyor. 3 Ocak günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteği yapılacağı müjdesini vermişti. Vatandaşlar doğalgaz yardımı şartları neler, kimlere verilecek? Sorularına yanıt arıyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinin ne zaman verileceği gibi detayları açıkladı. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Doğalgaz destek başvurusu e-Devlet ekranı

02.02.2022 - 02:14 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Bir süre önce ihtiyaç sahibi vatandaşların kışı daha rahat geçirmesine yardım olmak amacıyla ödenen köür desteklerinin yeni sene itibarıyla doğalgaz desteği olarakverileceği açıklanmıştı. Doğalgaz desteği başvuruları ve baivuru tarihleri vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Doğalgaz desteği ne kadar olacak, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek sorularının yanıtlarını vatandfaşlarla paylaştı. İşte Doğalgaz desteği başvuruları hakkında merak edilenler..

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR OLACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

  • DOĞALGAZ YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

  • DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

    Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

  • DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

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