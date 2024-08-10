Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor. Kesinti yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor.
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Türkiye'nin önemli turistik ilçelerinden Bodrum'da su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor.
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İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.
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Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.
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Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.
Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını söyledi.
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NE OLMUŞTU?
İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye iletilen su geçtiğimiz günlerde kesilmişti.
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19 bin 40 metreküp su tutma hacmine sahip, 32 metre gövde yüksekliğine sahip ve Bodrum'un içme ve kullanma suyunun yanında bin 365 hektar alanın sulaması yapılan Mumcular Barajı geçen yıl da su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle kapatılmıştı.
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Bodrum Belediyesi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.