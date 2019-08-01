Doğalgaz sektöründe BOTAŞ’ın tarifelere ilişkin yeni duyurusu konuşuluyor. Sektör, doğalgazda gece yarısı yapılan artışın ardından BOTAŞ’ın internet sitesine girdi. İmleci, “tarife” başlığına getirdi ve tıkladı. BOTAŞ’ın, tarifelere ilişkin duyurularında değişiklik yaptığı görüldü.

YENİ HESAP YÖNTEMİ

Şirket, önceki aylarda gerek konut, gerekse de sanayi ve elektrik üretim amaçlı kullanımlarda sadece çıplak doğalgaz fiyatında yapılan artışları duyuruyordu.

1 Ağustos’ta KDV, ÖTV ve Ortalama Sistem Kullanım Bedeli’ni (SKB) de içeren “Nihai Kullanıcı Ortalama Doğal Gaz Satış Fiyatı” başlıklı tablo oluşturdu. Tabloda; SKB, ÖTV ve KDV tutarları ve abone grupları hakkında bilgi verildi.

SKB’nin, 72 lisanslı şehiriçi gaz dağıtım şirketinin sattıkları gaz üzerinden aldıkları bedelin ortalamasını ifade ettiği ve bu bedelin her bir dağıtım bölgesi için farklılık gösterdiği vurgulandı. Tabloda, vergiler ve ortalama SKB’nin dahil edildiği her bir abone gruplarına yansıyacak zam oranı da gösterildi.

NE DEĞİŞTİ?

Bu değişikliğin etkisi ne oldu? BOTAŞ, 1 Ağustos’ta konutta kullanılan çıplak gaz fiyatında yüzde 19.14 artış yaptı. Birim gaz fiyatı (metreküp) 0.890014 kuruştan, yüzde 19.14 artışla 1.060363’e çıktı. Diğer maliyetler eklendiğinde ve ortalama SKB dikkate alındığında zam oranının yüzde 14.97 olduğu duyuruldu.

Sektör kaynakları, şehiriçi gaz dağıtım şirketlerinin gaz satışından aldığı SKB’de bir artış olmadığını belirterek, “BOTAŞ, ortalama bir SKB almış ve bunun üzerinden nihai tüketiciye yansıyacak zam oranını hesaplamış. Bu çerçevede bir duyuru yaptı. Tüm bu unsurlar eklenince konutta zam oranı 14.97 oluyor” dedi.



