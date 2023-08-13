Doğal kaynakların istatistikleri ne ifade ediyor?

Uydu görüntülerine bakınca yerleşim merkezlerinin okyanuslar dışında kalan doğal alanların yanında henüz çok küçük bir paya sahip olduğu izlenimi oluşuyor.

İnsana bir ferahlama geliyor.

O ferahlamanın aslında ne kadar yalancı olduğu özellikle son yıllarda yapılan haberlerde, çekilen belgesellerde, kaleme alınan makalelerde gözler önüne seriliyor.

Sonuç olarak hepsi dikkatlerini çekme umuduyla insanlara ciddi araştırmaların sonuçları olarak sunuluyor.

Uyduların gönderdiği fotoğraflarla yerdeki gerçeklik arasındaki fark insanoğulununun zihinde karıcalanmalara, ruhunda ezilmelere neden oluyor.

İnsanoğlunun kendini geleceğe taşımanın formülü belli; ya dünyamıza sahip çıkacağız ya da yaşanılası yeni bir dünya bulacağız. Henüz Güneş sistemimizde bile bize en yakın ikinci gezegen olan Mars’a insanlı iniş yapamadık.

Görünen o ki yeni dünya / dünyalar arama çabamız bir hayli zaman alacak. O zamana kadar yerküremizde insan yaşamının kalıp kalmayacağı bilinmez ama bilinen tek gerçek dünyamıza sahip çıkmamız, yaşam kaynaklarını korumamızın ne büyük ölçüde elzem olduğu…