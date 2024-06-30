4. YILBAŞI SESSİZLİKLE KUTLANIR

Bali'nin kendine özgü Yeni Yıl kutlaması olan Nyepi Günü, Saka takvimine göre kutlanıyor ve her yıl mart ayında farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Nyepi Günü'nde 24 saat süren bir sessizlik dönemi yaşanıyor ve bu süre boyunca ada tamamen kapanıyor. Turistler de dahil olmak üzere kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmiyor ve tüm gürültü en aza indiriliyor. Nyepi Günü, Bali'de sessizlik ve huzurun simgesi olarak büyük bir öneme sahip olduğundan gidilecek tarihe dikkat etmek gerekebilir.