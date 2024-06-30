Çiftlerin ve gezginlerin uğrak yeri: Bali hakkında gitmeden önce bilmeniz gereken 6 detay!
Bali, çoğu gezginin rüyalarını süsleyen egzotik bir ada olarak bilinir. Ancak bu büyüleyici adanın sunduğu güzellikler ve kültürel zenginlikler hakkında çoğu insanın bilgisi yoktur. Peki, Endonezya'da bulunan bu doğal güzellik dolu adanın ne gibi farklı yönleri vardır? İşte, popüler tapınakta göl olmamasından dışkıdan yapılan kahveye kadar sizi şaşırtabilecek 6 detay!
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Endonezya'nın göz kamaştırıcı adası Bali; doğal güzellikleri ve zengin kültürü sayesinde dünya çapında bir turizm cennetidir. Özellikle balayına giden çiftler ya da gezginler tarafından tercih edilen bu ada hakkında şaşırtıcı bazı gerçekler bulunuyor. Haberimizde popüler tapınakta göl olmamasından, dışkıdan yapılan kahveye kadar ilginç bilgileri sizin için derledik. İşte, Bali'ye gitmeden önce hakkında bilmek isteyecekleriniz...
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1. POPÜLER TAPINAĞIN ASLINDA BİR GÖLÜ YOK
Bali'nin en eski tapınaklarından biri olan ve "Cennet Kapıları" olarak bilinen Lempuyang Tapınağı'nın popülerliği son yıllarda artış gösterdi. Bu artışın temel sebebi ise, turistlerin sosyal medya uygulamalarında paylaştıkları yansıma fotoğrafları. Ancak bu fotoğrafların ardındaki gerçek, çoğu kişinin düşündüğünden farklı.
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Yansımanın bir gölden kaynaklandığı sanılsa da aslında bu efekt, yerel halk tarafından kamera altına tutulan bir ayna ile yaratılmakta ve bu hizmet için bağış talep edilmektedir. Yani normalde bu fotoğrafta görüldüğü gibi bir göl yok, sadece yansıma yaratılıyor.
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2. SİYAH KUMLU PLAJLARI VAR
Bali'nin kuzey ve doğu kıyılarında bulunan siyah kumlu plajlar, Bali'deki volkanların bulunduğu alanda yer aldığı için oluştu. Yani siyah kum, erozyona uğramış volkanik malzemelerden oluşuyor ve bu da bu plajlara kendine özgü rengini veriyor.
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3. NEREDEYSE TÜM TAPINAKLARDA SVASTİKA SEMBOLÜ BULUNUR
Svastika sembolü genellikle Nazizm ile ilişkilendirilse de, aslında Hinduizm'in bir sembolüdür. Bu nedenle Bali'deki çeşitli tapınaklarda bu sembolü görmek mümkündür. Svastika, M.Ö 10 bin yılına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir ve iyi şansı temsil eder. Sembolün adı, Sanskritçe "uğurlu nesne" anlamına gelen "svastika" kelimesinden türemiştir.
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4. YILBAŞI SESSİZLİKLE KUTLANIR
Bali'nin kendine özgü Yeni Yıl kutlaması olan Nyepi Günü, Saka takvimine göre kutlanıyor ve her yıl mart ayında farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Nyepi Günü'nde 24 saat süren bir sessizlik dönemi yaşanıyor ve bu süre boyunca ada tamamen kapanıyor. Turistler de dahil olmak üzere kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmiyor ve tüm gürültü en aza indiriliyor. Nyepi Günü, Bali'de sessizlik ve huzurun simgesi olarak büyük bir öneme sahip olduğundan gidilecek tarihe dikkat etmek gerekebilir.
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5. MİSK KEDİSİ DIŞKISINDAN YAPILAN KAHVEYE SAHİPLER
Eğer dışkıdan yapılmış bir kahve sizi şaşırtıyorsa, bu kahvenin dünyanın en pahalı kahvelerinden biri olduğunu duyduğunuzda daha da şaşıracaksınız. Kopi Luwak olarak bilinen bu özel kahve, misk kedilerinin yediği kahve meyvelerinin dışkılarından elde ediliyor.
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Bali, bu kahvenin önde gelen üreticilerinden biri olmasına rağmen, Kopi Luwak aslen 19. yüzyılda Java'da ortaya çıktı. O dönemde kahve çiftçileri, plantasyonlarında buldukları bu hayvan dışkılarından kahve yapıp içmeye başladılar.
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Ayrıca günümüzde bu kahvenin üretimi için çok fazla misk kedisi çiftlikleri kurulmakta ve bu durum hayvanların zarar görmesine neden olmaktadır. Hayvanlara zarar vermeyen alternatifler arıyorsanız, Gayo Kopi gibi kahve seçeneklerini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
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6. NEREDEYSE HER KÖYÜNDE TAPINAK BULUNUYOR
Bali, "bin tapınak adası" ve "Tanrıların adası" olarak da bilinir çünkü adada tahmini olarak 10 binden fazla tapınak bulunuyor. Yani, neredeyse her köyünde tapınak bulunduğu söyleniyor. Ayrıca bu tapınaklara gösterilen saygı, ziyaretçilerin belirli kurallara uymasını gerektiriyor.
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Tapınakları ziyaret eden herkesin sarong giyilmesi isteniyor. Sarong, vücudun etrafına sarılan ve diz altını örten uzun ince bir kumaş parçasıdır. Ayrıca, hem erkeklerin hem de kadınların omuzlarını ve sırtlarını kapatmaları gerekmektedir. Bu kurallar, tapınaklara duyulan saygıyı göstermek amacıyla sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.
Kaynak: The Fact Site