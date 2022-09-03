"EVİMİZDE TEKNOLOJİ YASAK"

Doğa Rutkay Kamal, ayrıca ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi geleneksel yollarla büyüttüğünü de dile getirmişti.

Oyuncu, "Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.