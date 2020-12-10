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Doğa Rutkay: Eşinizi sürekli öpün - Magazin haberleri

Doğa Rutkay: Eşinizi sürekli öpün

Kerimcan Kamal ile mutlu bir yaşam sürdüren oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından karantina günlerini evde geçiren çiftlere tavsiyelerde bulundu. Rutkay, eşi ile olduğu bir kareye "Benimki gibi her saniye öpülmekten pek hoşlanmayan eşiniz pek istemese de kenarda köşede sıkıştırıp ona bir öpücük verin" notunu düştü

10.12.2020 - 13:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmişti.

    Çift, 2018 yılında ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi kucaklarına almıştı. 

  • Instagram hesabını aktif kullanan Rutkay, ara ara takipçileriyle annelik deneyimlerini paylaşıyor. 
     

  • 42 yaşındaki oyuncu bu kez karantina günlerini evde geçiren çiftlere tavsiyelerde bulundu. 

  • Oyuncu Doğa Rutkay, eşini öperken çekilen fotoğrafını yayınlayarak şunları yazdı:
     
    Şu karantina gerçekten evleri de çok etkiledi tabii özellikle evli çiftleri, birlikte yaşayan çiftler birbirlerini daha başka bir gözle görmeye başladı sanki...
     
    Tam bizim eski zaman Güldür Güldür skeçlerinde olduğu gibi... Uyanıyorum eşim, sabah kahvaltısında eşim, salona gidiyorum eşim, kahve içiyorum yine eşim, tuvalete gireceğim gene eşim.
     
    Birbirine sonsuz tahammülü olanlar her koşulda birbiriyle anlaşmanı yolunu bulanlar, birbirini oyun arkadaşı bilenler, birlikte eğlenmekten keyif alanlar tartışmalarını bile bir güzel sözle kucaklaşmaya çevirenler şanslıydı tabii bence.
  • "EŞİNİZİ ÖPÜN"
     
    Yani kısacası bizde de durum pek farklı değildi hem geçtiğimiz aylar hem de zaten iş dışında hiç sokağı merak etmeyen bebeklere vakit ayırmanın haklı keyfini çıkaran bizler gibi olan çiftler, ara sıra birbirine kılıç kalkan saldırısı düzenlese bile eminim şu dönemi hafif sıyrıklarla atlatmıştır.
     
    Benim yegane tavsiyem; birbirine yol arkadaşı olan tüm çiftlerin, halden anlamaları, bir öfkeyi bir siniri ve bir kriz anını asla uzatmadan içinde hiçbir küslüğün birikmesine izin vermeden sıkıca sarılıp; benimki gibi her saniye öpülmekten pek hoşlanmayan eşiniz pek istemese de kenarda köşede sıkıştırıp ona bir öpücük vermenizdir. Nasıl ama sizce de Kerimcan Kamal halimden pek mutlu değil mi?

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