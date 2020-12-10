"EŞİNİZİ ÖPÜN"

Yani kısacası bizde de durum pek farklı değildi hem geçtiğimiz aylar hem de zaten iş dışında hiç sokağı merak etmeyen bebeklere vakit ayırmanın haklı keyfini çıkaran bizler gibi olan çiftler, ara sıra birbirine kılıç kalkan saldırısı düzenlese bile eminim şu dönemi hafif sıyrıklarla atlatmıştır.

Benim yegane tavsiyem; birbirine yol arkadaşı olan tüm çiftlerin, halden anlamaları, bir öfkeyi bir siniri ve bir kriz anını asla uzatmadan içinde hiçbir küslüğün birikmesine izin vermeden sıkıca sarılıp; benimki gibi her saniye öpülmekten pek hoşlanmayan eşiniz pek istemese de kenarda köşede sıkıştırıp ona bir öpücük vermenizdir. Nasıl ama sizce de Kerimcan Kamal halimden pek mutlu değil mi?