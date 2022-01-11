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Özellikle son yıllarda, Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı isim ve forma sponsorluğu ve İTÜ Spor Kulübü’nün Basketbol U18, Voleybol ve Amerikan futbolu gibi en çok talep gören amatör branşlarının sponsorluğunu gerçekleştiren Doğa Sigorta, sporu desteklemek için Şanlıurfa'da bir okula basketbol sahası yapımını da gerçekleştirdi.

Daha önce Şanlıurfalı başarılı basketbolcu gençleri İstanbul’da ağırlayan ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı antrenmanına katılıp, locada maç izlemelerini sağlayan, onlar için İstanbul’u tanıtıcı geziler organize eden Doğa Sigorta, bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinin de büyük katkısı ile MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bronz Stevie ödülüne layık görülmüştü.

7 Ocak günü, Şanlıurfa’da sporcu gençlerin yetişmesine yönelik, Doğa Sigorta ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün katkıları ile yapımı tamamlanan Haliliye Ortaokulu Basketbol Sahası; Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Haliliye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim İmamoğlu, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Doğa Sigorta Hasar Lojistik Sorumlusu M. Emin Kırmızı, davetliler, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni ile geleceğin sporcuları olan öğrencilere sunuldu.

Basketbol sahasının yapımında emeği geçenlere teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından kurdele kesimi ile birlikte basketbol sahası öğrencilerin kullanımına açıldı. Okullarında il ve ilçe müdürlerinin ve Doğa Sigorta yöneticilerinin misafir olmasına mutlulukla yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sahanın açılışını neşeyle kutlayarak basketbol oynamanın keyfini çıkardı.

BENZER PROJELER YAPILACAK

Açılış töreninde Doğa Sigorta yönetimini temsil ederek konuşma yapan Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Doğa Sigorta olarak basketbol sahasını Haliliye Ortaokulu’na kazandırmaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ve öğrencilerinin gelişimi için canla başla mücadele eden okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sosyal sorumluluk projelerini ağırlıklı olarak gençlere ve spora yönelik gerçekleştirdiklerini, ülkemizin geleceği adına bedenen ve ruhen sağlıklı gençler yetişmesine yönelik çalışmaları kurum olarak benimsediklerini, ‘Ağaç yaşken eğilir’ ilkesi ile bu yönde benzer proje ve sponsorlukları sürdüreceklerini aktardı.