Dobo Metin, son yolculuğuna uğurlandı

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında Karşıyaka tribün liderlerinden ‘Dobo Metin’ lakaplı Metin Arslan (49) ve Mehmet Ali Oğuz’un (51) içinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobildeki şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan ‘Dobo Metin’ lakaplı Metin Arslan hayatını kaybetti.

METİN ARSLAN'IN CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Metin Arslan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Arslan’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere, Karabağlar ilçesinde bulunan Abdullah Gül Özkan Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan ikindi namazının ardından Arslan için cenaze namazı kılındı. Arslan’ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, tabutun üzerine Karşıyaka atkıları konuldu.

Kılınan cenaze namazı sonrası Arslan’ın cenazesi Yeni Tırazlı Mezarlığına defnedildi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, kanlı olaya ilişkin şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi. Cinayetin gerçekleştirildiği araçta bulunan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, olayın nedeni ise halen gizemini koruyor.