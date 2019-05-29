29 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Haftalardır kimin oynayacağı merakla beklenen rol, Gülperi dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın oğlu rolüyle yıldızlaşan Burak Dakak’ın olmuştu. Ne yapacağı merakla beklenen Akın Koçovalı’nın ailenin başına geçerek, mahallenin yönetimini aldığı sahneler seyircide heyecan yarattı.
Sosyal medyada Akın Koçovalı ile birlikte gelecek sezon Çukur’da tam bir taht savaşının yaşanacağı, Burak Dakak’ın oyunculuğuyla bir bölümde yıldızlaştığı yorumları yapıldı.
BURAK DAKAK KİMDİR?
Burak Dakak, 18 Haziran 1998 yılında Ankara'da doğdu. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım attı. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat veren Burak Dakak, Akın Koçovalı karakteriyle ikinci sezon finali bölümünde Fenomen dizi Çukur’un başrol kadrosuna dahil oldu.
Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde okumakta. Boyu 1.74m, kilosu 67 kg olan İkizler burcundaki Burak Dakak'ın doğum tarihi 08.06.1998'dir.
DİZİ
2019 Çukur – Sinan Öztürk
2018-2019 Gülperi – Cem Karcı, Metin Balekoğlu
2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz – Cemal Şan
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem – Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal
2014 Benim Adım Gültepe – Zeynep Günay Tan
2012 Son – Uluç Bayraktar
2011 Kolej Günlüğü – Feride Kaytan
2009 Ezel – Uluç Bayraktar
EĞİTİM
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü
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