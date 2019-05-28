ERCAN KESAL ve KUBİLAY AKA’DAN ÇUKUR’A ÖZEL ŞARKILAR



Geçtiğimiz sene ‘Gamzendeki Çukur’ ile müzikteki hünerini gösteren Kubilay Aka bu sene de Ozan Doğulu ve Ceylan Ertem ile birlikte ‘Çukur’a özel harika bir şarkıya imza attı. Aka, ilk kez gala gecesinde dizinin hayranları ile buluşturduğu ‘Çukur Benim’ şarkısı için Ozan Doğulu ile beraber sahneye çıktı. İdris Baba gibi efsanevi bir karakterle gönüllerde taht kuran Ercan Kesal ise bu özel gecede usta müzisyen Nida Ateş’le ‘Bu Kadar Cevretme Aziz Sultanım’ türküsünü seslendirdi.