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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum: "Yarısı Bizden kampanyasında tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz" - Emlak Haberleri

        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor

        Bağcılar Millet Bahçesi açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un sağlıksız konut fotoğrafını çektiğimizde şu acı gerçeği görüyoruz. İstanbul'daki toplam ev sayısının 5'te biri, yani 1,5 milyon yuvamız maalesef sağlıksız durumdadır. Yarısı Bizden kampanyasında yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık 'Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz, 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:39
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        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
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        Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan içerisinde etkinlik alanlarından kütüphaneye ve koşu parkuruna kadar çok amaçlı noktaların olduğu Bağcılar Millet Bahçesi açıldı. Millet Bahçesinde yapılan açılış programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakını Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, TOKİ Başkanı Mehmet Levent Sungur, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Programın devamında ise kentsel dönüşüm kapsamında 4 noktada yıkım gerçekleştirildi.

        İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, birer konuşma yaptı.

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        Programın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün çok mutluyuz hem Millet Bahçemizin açılışı hem de Sayın Bakanımızın katılımıyla önemli kentsel dönüşüm hamlelerine imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

        Daha sonra konuşan TOKİ Başkanı Mehmet Levent Sungur, “İstanbul’un sahip olduğu tarihi, kültürel ve mimari zenginliği yarınlara taşımak için başlatılan imar ve inşa faaliyetleriyle; sosyal konutlardan kentsel dönüşümlere, kamu binalarından Millet Bahçelerine kadar yüzlerce projeyi ve binlerce konutu İstanbul’a kazandırdık. İştiraki şirketlerimizle birlikte ülke çapında inşa ettiğimiz 1 milyon 400 bin konutun, 257 binini İstanbul’da inşa ettik. Halen TOKİ eliyle İstanbul’da 26 bin konutun inşaatı devam etmektedir. Şehirlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yeşil alanların çoğaltılması ve küreselleşen dünyada sürdürülebilir gelişmenin yakalanması doğru konut ve kentleşme politikaları ile mümkündür.

        İstanbul’un geçmişte en büyük sınavını depremle verdiğini söyleyen Bakan Kurum, “Gelecekte de aynı deprem tehlikesi bizi beklemektedir. Hep söylediğimiz gibi; bir şehirde deprem söz konusuysa; diğer her şey önemini yitirir. Çünkü insanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur. Bu sebepten deprem; ne birinci, ne de ikinci gündemimizdir. Deprem İstanbul’un tek ve en önemli gündemidir. İstanbul’da olası bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi bekleyemeyiz, beklemeyeceğiz. Birileri gibi, gözlerimizi kapatıp bu gerçeği görmezden gelmeyeceğiz. Şehirlerimizin kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 2018 yılında başlatılan Millet Bahçeleri projesiyle, estetik ve ekolojik değeri yüksek özgün peyzaj düzenlemeleriyle açık ve yeşil alanlar kazandırdık. Kent merkezlerinde insanımızı doğa ile buluşturan çağdaş tasarım yaklaşımı ile alanlar oluşturuldu. Bu Projeler kapsamında kıraathane, çocuk oyun alanları, cami, kütüphane, çay bahçesi, seyir terasları, büfeler, sanat atölyeleri, piknik alanları, bisiklet, koşu ve yürüyüş parkurları gibi sosyal ve kültürel işlevi olan donatılara yer verildi” ifadelerini kullandı.

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        Yıllardır hem dönüşüm yapıyor hem de bilim insanlarıyla çalışma yaptıklarını ve İstanbul’un sağlıksız konut fotoğrafıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’un sağlıksız konut fotoğrafını çektiğimizde şu acı gerçeği görüyoruz. İstanbul’daki toplam ev sayısının 5’te biri, yani 1,5 milyon yuvamız maalesef sağlıksız durumdadır. Hele hele 2.5 milyon insanımızı barındıran 600 bin konut; depremde saniyeler içinde yıkılacak haldedir. İstanbul’da 12 yılda 800 binden fazla evi, işyerini yeniledik, ama yetinemeyiz. 39 ilçemizin tamamında, yüzbinlerce yuvamızı dönüştürmek için arı gibi çalışıyoruz ama çok daha hızlı olmalıyız. Bugün Bağcılar’da 5 binden fazla kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacak ilk adımı atıyoruz. 4 ayrı sitemizde bulunan toplam 1.076 konutu yıkıyoruz. Çok hızlı hareket edeceğiz. En geç 18 ay içerisinde; Güneşli THY sitesine 650, Demircan Sitesi’ne 678, Kazım Karabekir Yeni Cem Sitesi’ne 57 ve son olarak da Yenimahalle As Fatih Sitesi’ne 86 konutu inşa edeceğiz. Biz çok kararlıyız. Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak için, yeni yuvalarınıza kavuşturmak için, aşkla, azimle, kararlıkla çalışıyoruz, çalışacağız” şeklinde konuştu.

        "YARISI BİZDEN KAMPANYASINI SÜRESİZ UZATIYORUZ"

        Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönemin müjdesini veren Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda, 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi inşallah, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz, Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık ‘Yarısı Bizden’ tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz, 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. İnşallah bu kararlarla; Yarısı Bizden kampanyası; daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul’umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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        İstanbul'daki deprem tehdidine dikkat çeken Kurum, "Bu güzel şehrin, İstanbul’umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil, hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden; sürekli bahaneler duymayı değil; 'İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım" diye belirtti.

        Belediyelerin SGK borcuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi? E milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar; müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. 'Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor' diyorlar. Arkadaşlar, 2019’da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263’tü; 2024 yılı itibarıyla nüfus arttı, personel sayısı ise 4 bin 642’ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir. Biz buna rağmen; 2019’dan bugüne kadar, İstanbul’umuzda tam bin yeni itfaiye eri alımına da izin vermişiz. Bir de bize; 'personel izni verilmiyor' deniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Önce; yapmanız gerekeni yapın. Usule, erkâna uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir’e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın" diye konuştu.

        Konuşmalarının ardından Bakan ve beraberindeki protokol Millet Bahçesinin açılışını yaptı, kentsel dönüşüme giren noktalara canlı yayınla bağlanarak yıkımı başlattı.

        Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Millet Bahçesini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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