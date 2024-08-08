Türkiye: 0 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU

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Filenin Sultanları, İtalya'ya diş geçiremedi. Paris 2024 Kadınlar Voleybol yarı finalinde Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0 yenildi ve final oynama şansını yitirdi. Takımımız, Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak.

İLK SET SONUCU | TÜRKİYE: 0 (22) - İTALYA: 1 (25)

İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE: 0 (19) - İTALYA: 2 (25)

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU | TÜRKİYE: 0 (23) - İTALYA: 3 (25)

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar özellikle savunmada iyi iş çıkardı. Egonu'nun iki sayısına rağmen İtalya'nın ritim yakalamasına engel olan Sultanlar, Elif ve Eda'nın ekstra katkılarının yanı sıra Zehra'nın da iki blok sayısıyla ilk molayı İtalya'ya aldırdı: 8-4.

🇹🇷 O varken çok daha güçlü, çok daha konforluyuz!



🙌 File üstünde Zehra Güneş duvarı!pic.twitter.com/tOvjsbhxf3 — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024

Moladan dönüşte Egonu'nun hücumlarını durdurmakta zorlandık ve durum 12-11'e kadar geldi. Egonu'ya Sylla da eklenince set ortasına 14-14'lük eşitlikle gelindi.

İtalya hem hücum hem de savunmada ritim artırınca 18-16 öne geçti ve Daniele Santarelli mola aldı. Mola dönüşünde de İtalya ritmini sürdürdü skor 20-16'ya geldi.

EGONU'YA ZEHRA DUR DEDİ! Egonu'nun etkili oyununa Zehra Güneş dur dedi ve blok sayısıyla farkı 2'ye indirdi. Devamında bir kez de 4 numaradan blok yapan Zehra skoru da 21-20'ye getirdi. Setin kalan süresinde Egonu ve Sylla etkili oyunuyla noktayı koydu: İtalya 25-22'lik üstünlükle setlerde 1-0 öne geçti. 🇮🇹 İlk set, 25-22'lik İtalya üstünlüğüyle noktalandı.pic.twitter.com/xZkxvuaC4g — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024 Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. İKİNCİ SET UZUN RALLİLERE SAHNE OLDU! İtalya ikinci sete de üst üste bloklarla başlarken seriyi Melissa Vargas'ın sayısıyla kırdık ve 2-2'lik eşitliği sağladık. Zehra Güneş ise Elif Şahin'le çarpışarak kötü düşse de oyuna devam etti.

Vargas'ın etkili oyununa Egonu karşılık verdi ve üst üste üç sayı alarak İtalya'yı öne geçirdi: 6-4. Egonu bir ace'ten sonra servis hatası yaptı ve devamında Hande ile eşitliği yakaladık. 🔥 Müthiş savunma, müthiş ralli! 🔥



🇹🇷 Filenin Sultanları, nefes kesen sayıyı Melissa Vargas ile aldı.pic.twitter.com/P68XybV2KH — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024 Uzun süren ralliler ve karşılıklı servis hataları sonrasında skor 10-10'a geldi. İtalya'da Danesi bloklarla kazandırdığı sayıları servis hatalarıyla nötrledi ve skor 13-13'e geldi. İtalya set ortalarını yine iyi oynayarak seri yakaladı ve 17-15'lik skorla öne geçti. Daniele Santarelli mola aldı. Moladan Vargas'ın sayısıyla döndük ve farkı 1'e indirdik. Oyuna sonradan giren Meliha Diken sol taraftan smacıyla skora denge getirdi: 18-18!

REKLAM İtalya set sonunu daha iyi oynadı ve üst üste sayılarla farkı da 23 - 19'a getirdi. Sylla'nın bu setteki ikinci sayısıyla fark 5'e çıktı. Devamında ace geldi ve İtalya ikinci seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. 🇮🇹 İtalya, ikinci seti 25-19 üstün tamamladı ve maçta durumu 2-0 yaptı.pic.twitter.com/W0P3sovWfe — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024 MELİHA VE DERYA YİNE HAREKET GETİRDİ! Daniele Santarelli üçüncü sete değişikliklerle başladı. Çin karşısında oyuna girdikleri her an katkı sunan Derya Cebecioğlu ve Meliha Diken oyuna dahil oldu ve ekstra katkılar vererek enerji kattılar. Ay-yıldızlılar üçüncü sete 6-3 önde girdi. 🙌 Ve Kaptan Eda Erdem sahne aldı, müthiş bir blokla İtalya hücumunu durdurdu. pic.twitter.com/HD6jEPe3ie — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024 Sultanlar'ın etkili oyun sonrasında Egonu devreye girdi ve üst üste sayılarla skoru 6-5'e getirdi ve 21. sayısını kaydetti. Derya Cebecioğlu'nun smacı Danesi'nin bloğundan dışarı çıkarken görüntülü itirazımız sonrasında skor 10'a 9'a geldi. Derya devamında yine smaç ile bir sayı daha buldu ve farkı 2'ye çıkardık. Setin devamında iki sayı daha bulan Derya, Velasco'ya mola aldırdı!

DERYA MOLAYI ALDIRDI! Melissa Vargas set ortasında ısındı ve ay-yıldızlılarımızı 17-14'e taşıdı; 16. sayısını kaydetti. İtalyan teknik heyetinin itirazı ve yapılan incelemeler sonrasında skorboard'da hata yapıldığı; Türkiye'nin sayısının 16 olduğu belirtildi: 16-14. Derya Cebecioğlu'nun İtalya'ya mola aldırdığı anlar! pic.twitter.com/BZwBcrVIWX — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024 Oyun bir süre durduktan sonra uzun süren rallide Eda Erdem blok sayısıyla skoru yeniden 17-14'e getirdi. Eda bu setteki ilk blok sayısını üretti. İtalya hem savunma hem hücumda toparlandı ve skoru 18-17'ye getirse de Derya bir çapraz hücum ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 19-17.

Elif'in servis hatasından sonra Derya bir kez daha farkı 2'ye çıkardı: 20-18. Egonu'nun altıncı sayısıyla fark yeniden 1'e indi. Derya Cebecioğlu kenara gelirken oyuna Hande Baladın dahil oldu. İyi manşete ihtiyacımız olan bu dakikalarda Egonu ace ile skora denge getirdi: 20-20. Eşitlik sonrasında Santarelli mola aldı. 💬 Kaptan Eda Erdem: Kazanmayı çok istiyorduk ama sahada sakin kalamadık...



💬 Hala madalya kazanma şansımız var...



💬 Tüm şanssızlıklara rağmen mücadelesinden ötürü takımla gurur duyuyorum...pic.twitter.com/vCflIzEeOZ — Habertürk Spor (@HTSpor) August 8, 2024 Egonu'nun sert smacını Hande çıkarırken Elif'in şahane pasında Vargas sayıyı aldırdı: 22-21. Fahr bu dakikalarda etkili hem blok hem de altı numara hücumlarıyla etkili oldu ve skora denge getirdi. Geriden gelerek öne geçen ve etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-22, mücadeleyi de 3-0 kazanarak 11 Ağustos'ta oynanacak finalde ABD'nin rakibi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Salon: South Paris Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sumie Myoi (Japonya) Türkiye: Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu) İtalya: Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini) Setler: 22-25, 19-25, 22-25 Süre: 82 dakika (25, 25, 32)