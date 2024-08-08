TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
Batman-Diyarbakır kara yolunda iplik yüklü TIR, yol kenarına devrildi. TIR'ın sürücüsü Tayfur G. yara almadan kurtulurken, 26 ton iplik yola savruldu
Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu, Batman Çayı köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Tayfur G.'nin kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarına devrildi. Tayfur G., yara almadan kurtulurken, dorsede yüklü 26 ton iplik, yol kenarına savruldu.
İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.