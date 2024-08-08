Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
Edirne'nin Enez ilçesinde, aşırı sıcak nedeniyle suyu buharlaşan ve beyaza bürünen 'tuz' gölü, havadan görüntülendi. Göl, bu haliyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.
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Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki göldeki su, aşırı sıcak nedeniyle buharlaşınca ortaya tuzla kaplı bir alan çıktı.
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Bölgeye gelen tatilciler, kuruyup beyaza bürünen göle gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, aşırı sıcak hava nedeniyle suyu tamamen buharlaşan ve beyaza bürünen gölü havadan görüntüledi.
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Trakya'da bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirten Özkaya, kuruyup beyaza bürünen gölün özellikle bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çektiğini söyledi.
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