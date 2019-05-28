30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çukur'un sezon finali bölümünde Karaca’yla birlikte çatıları Çukur erkekleri yerine kadınların devraldığı sahne büyük beğeni toplarken, baba-oğlun karşı karşıya kaldığı anlar izleyenleri derinden etkiledi. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını isteyen Yücel, ikiliden çok zor bir tercih yapmasını istedi. Duyulan silah sesi “Yamaç ve İdris’e ne olacak?” sorusunu akla getirirken, yeni sezona duyulan merakı arttırdı.
Akın Koçovalı’nın Çukur’un başına geçmesi izleyenleri şoke ederken, Aliço’nun büyük patlamadan sağ kurtulduğu, takım elbisesiyle farklı bir görünüme kavuştuğu, İdris'in aile ile ilgili sözünü bir kez daha hatırlattığı ve Çukur sembolü yaptığı sahneyi tüm konuklar alkışladı.
ÇUKUR 67. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇUKUR, TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!
Çukur, dün akşam yayınlanan 2. Sezon 34. bölümüyle ABC1 20+'da 7.61 izlenme oranı (rating),19.18 izlenme payı (share),AB’de 6.49 izlenme oranı (rating) 17.56 izlenme payı (share),Total’de ise 7.34 izlenme oranı (rating),18.81 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.
Çukur'un heyecanla beklenen sezon finalinin başlamasıyla birlikte izleyiciler #aileiçin etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aileiçin etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 16 saat 25 dakika, dünyada 5 saat 50 dakika, #çukur etiketi ise Türkiye’de 9 saat 10 dakika, dünyada 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.
ÇUKUR’DA UMUT VAR!
Show TV, Ay Yapım ve Kansersiz Yaşam Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleşen gecenin finalinde tüm oyuncular sahneye çıkarak davetlilere “Çukur’da Umut Var” sloganını ve kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışı farkındalığının ne kadar önemli olduğunu konuklara yeniden hatırlattılar. ‘Çukur’un sezon finali gecesinden elde edilen tüm gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
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