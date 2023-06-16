9 kişinin öldüğü arazi savaşında ürküten ayrıntı! Uzun namluyla meydan okumuşlar!

DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU DHA'da yer alan habere göre uzun namlulu otomatik silahların kullanıldığı çatışmada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Taş Ailesi'nden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş; Alyamaç Ailesi'nden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TACİZ ATEŞİ AÇMIŞLAR Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu’nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı. Köyde ateşe verilen ekinlerin ise söndürüldüğü, geniş güvenlik önleminin sürdüğü öğrenildi.