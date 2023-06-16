Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da arazi katliamı | Son dakika: 9 kişinin öldüğü arazi savaşında ürküten ayrıntı! Uzun namluyla meydan okumuşlar!

9 kişinin öldüğü arazi savaşında ürküten ayrıntı! Uzun namluyla meydan okumuşlar!

Diyarbakır'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği, "200 dönümlük arazi kavgası"yla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. İki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Giriş: 16.06.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da arazi katliamı | Son dakika: 9 kişinin öldüğü arazi savaşında ürküten ayrıntı! Uzun namluyla meydan okumuşlar!
9 kişinin öldüğü arazi savaşında ürküten ayrıntı! Uzun namluyla meydan okumuşlar!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre uzun namlulu otomatik silahların kullanıldığı çatışmada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Taş Ailesi'nden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş; Alyamaç Ailesi'nden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TACİZ ATEŞİ AÇMIŞLAR

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu’nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı. Köyde ateşe verilen ekinlerin ise söndürüldüğü, geniş güvenlik önleminin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Yol kenarında cansız beden bulundu
Yol kenarında cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.