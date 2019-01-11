Merkez Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli, etek giyen bir grubun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırısının ardından 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9'u ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 3'u tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI

3 Ocak'ta yüzleri maskeli, etek giyen 16-17 yaşlarındaki terör örgütü yandaşlarının bulunduğu grup, Şehitlik semtinde bulunan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlemiş, patlayıcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyerler ile Et ve Süt Kurumunun önündeki kaldırıma isabet etmişti.