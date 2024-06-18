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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Mekke'de vatandaşımızı ihbar etmedik | Son dakika haberleri

        "Mekke'de vatandaşımızı ihbar etmedik"

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:04
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        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        AA'da yer alan habere göre bir gazetecinin, sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda, "Diyanet Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor" iddiasını sorması üzerine Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı.

        Bu sıkıntıları sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin de yaşadığını aktaran Erbaş, "Suudi Arabistan geçen sene yaşanan bu sıkıntının ardından 2023 yılı haccının hemen ardından çeşitli ülkelere, hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığına dair yazıları gönderdi" diye konuştu.

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        Suudi Arabistan'dan resmi yazı ile gelen talebini kamuoyuyla defalarca paylaştıklarını vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

        "Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok. Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."

        "BAZI KESİMLER BİLDİĞİNİ OKUYOR"

        Söz konusu iddiayı ortaya atanların Diyanet İşleri Başkanlığından bir yetkilinin konuşmasının yer aldığı videoyu da sosyal medyadan paylaştığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

        "O video konuşması hacdan iki ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bizim ekip başkanları ve diğer görevlilere yaptığımız eğitim seminerinde, 2023 yılına ait yaşanılan birtakım hususların şikayetiyle alakalıydı. 2023 yılında vatandaşlarımıza bu sıkıntıları haksız yere yaşatan kişilerle, yetkisiz şirketlerle ilgili bir şeydir. Bunu 'Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızı, Suudi Arabistan mercilerine şikayeti' şekline dönüştürmek tamamen çarpıtma, çok büyük bir çarpıtma. Burada bizim hiçbir arkadaşımız, tek bir vatandaşımızı Suudi Arabistan mercilerine şikayet etmemiştir."

        Basın açıklaması yapmalarına rağmen bunu bazı kesimlerin görmezden geldiğine dikkati çeken Erbaş, "İnsanlık bunu gerektirir ama böyle bir şey maalesef yok. Yine bazı kesimler kendi bildiğini okuyor" dedi.

        Hac kotalarının dağılımına ilişkin soru üzerine ise Erbaş, "Kotalar her ülkenin nüfusunun binde birine göre veriliyor. Bunun bizdeki karşılığı 84 bin 942. Bunun yüzde 60'ını Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz getiriyoruz. Yüzde 40'ını da TURSAB bünyesinde kurulan HURSAD'a bağlı ve Diyanet İşleri Başkanlığının denetimine tabi şirketler getiriyor. Vatandaşlarımızı hacca götürmek için yetki almış, teminat vermiş bu şekilde kurulan 150 civarında şirket var" dedi.

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        #ali erbaş
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