İlk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Ayı'nın başlayacağı tarihi araştırıyor. Sahura kalkarak ilk oruç için niyet edecekler Ramazanın da başlangıcına şahit olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Diyanet takvimi...

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak.19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?



Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI