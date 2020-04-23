23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Ayı'nın başlayacağı tarihi araştırıyor. Sahura kalkarak ilk oruç için niyet edecekler Ramazanın da başlangıcına şahit olacak. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Diyanet takvimi...
2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak.19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
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