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Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 85 zam geldi! Disney Plus yeni üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 85 zam geldi! Disney Plus yeni üyelik ücretleri

Çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus, Türkiye abonelik ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Türkiye' de yayın hayatına Haziran ayında başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın eski aboneleri zamdan etkilenmeyecek. İşte, Disney Plus yeni üyelik ücretleri...

Giriş: 08.12.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus'ın Türkiye fiyatlarına 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 85 oranında zam geldi. ABD'de uygulanan zamla birlike aylık abonelik ücreti 8 dolardan 11 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 80 dolardan 110 dolara yükseldi. Disney+ yeni üyelik ücretlerini açıkladı. İşte, Türkiye Disney Plus yeni üyelik ücretleri...

  • TÜRKİYE DİSNEY PLUS YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Disney Plus'In Türkiye aylık üyelik ücreti 34,99 TL'den 64 lira 99 kuruşa yükseldi. Türkiye Disney+ yıllık abonelik ücreti 349.90 TL'den 649.90 liraya yükseldi. 

  • ESKİ ABONELERE ZAM YAPILACAK MI?

    Disney+ zamlı abonelik ücretleri 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak ve yeni üyeler için geçerli olacak. 8 Aralık gününden önce üye olanlar mevcut planlarında değişiklik ve iptal yapmadıkları sürece eski abonelik fiyatından yararlanacak.

  • DİSNEY PLUS'TAN AÇIKLAMA!

    Konuyla ilgili olarak Disney Plus'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:

    "Disney+’ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

    Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+’a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.

    Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+’a tüm yıl boyunca erişebilir.

    Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."

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