        Dışişleri'nden Süveyda açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığından Süveyda açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Süveyda ilinde suhuletin muhafazası için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 00:55 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:56
        Dışişleri'nden Süveyda açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı, ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

        Bakanlık, Suriye'nin Süveyda ili için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritası hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye’yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda düzenlediği toplantının ardından Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

        Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları⁠

        ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

        Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

        Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

        Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

        İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

        Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

        Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

