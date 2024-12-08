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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'nın 15. Büyükelçiler Konferansı yarın başlayıp 13 Aralık'a kadar sürecek | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'nın 15. Büyükelçiler Konferansı yarın başlayıp 13 Aralık'a kadar sürecek

        Dışişleri Bakanlığı'nın 15. Büyükelçiler Konferansı 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:44
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        15. Büyükelçiler Konferans'ı yarın başlayacak
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        Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenlediği Büyükelçiler Konferansı'nın 15'incisi, yarın başlayıp 13 Aralık'a kadar devam edecek.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15. Büyükelçiler Konferansı, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla Ankara'da düzenlenecek.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın konferansın açılış konuşmasını yapacak.

        Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilmeleri öngörülüyor.

        Konferansa Türkiye'nin 146 büyükelçiliği ve 13 daimi temsilciliğinde görev yapan büyükelçilerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında görevli çok sayıda büyükelçi ve üst düzey yetkili iştirak edecek.

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        15. Büyükelçiler Konferansı'nda ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluş başkanlarının büyükelçilerle bir araya gelecekleri "Savunma ve Dış Güvenlik", "İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim", "Aile ve Güçlü Toplum","Kültür ve Eğitim", "Su, Bağlantısallık ve Enerji", "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" ve "Dış Politikamızda Yumuşak Güç Unsurlarımız" başlıklı 7 panel düzenlenecek.

        Konferans kapsamında bölgesel ve tematik değerlendirme oturumlarında Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulacak.

        Dışişleri Bakanlığının kurumsal yapısı ile idari işleyişinin güçlendirilmesine dönük çalışmaların ele alınacağı oturumlar düzenlenecek.

        Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş konseyleri ile bölgesel toplantılar gerçekleştirerek görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

        Ayrıca, geçmiş yıllardan farklı olarak düzenlenecek akademik oturumlarda büyükelçiler, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

        Ankara'da düzenlenecek konferans, 13 Aralık'a kadar sürecek.

        Büyükelçiler Konferansı

        Türkiye'nin dış politika öncelikleri ve hedeflerinin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek dönemde atılacak adımların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığının iç planlamalarının yapılması ve Türk dış politikasının uygulanmasında rol oynayan kurum ve kuruluşlarla eş güdüm tesis edilmesi bakımından önemli rol oynuyor.

        Büyükelçiler Konferansları, aynı zamanda yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi işlevini de görüyor, kamu diplomasisi faaliyetlerinin pekiştirilmesine katkıda bulunuyor.

        Büyükelçiler Konferansı'nın sonuncusu, 5-9 Ağustos 2023'te "Türkiye Yüzyılında Dış Politikamız" temasıyla düzenlenmişti.

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