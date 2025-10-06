Habertürk
        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki 14 vatandaşın yurda dönmesi için çalışıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki 14 vatandaşın yurda dönmesi için çalışıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve halen İsrail'de tutulan 14 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

        Giriş: 06.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:59
        Dışişleri'nden İsrail'deki Türk aktivistlere ilişkin açıklama
        Dışişleri Bakanı Öncü Keçeli, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail tarafından baskına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Keçeli'nin açıklaması şöyle:

        "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü.

        Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor.

        Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

        Ne olmuştu?

        İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

        Aktivistlerin 137'si, cumartesi günü İsrail tarafından Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.

