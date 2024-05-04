Dışişleri Bakanı Fidan'dan İTT'de kritik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'nın başkenti Banjul'a gitti. Bakan Fidan burada birçok diplomatik temas gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.
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Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de görüştü.
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Bakan Fidan daha sonra İİT 15. İslam Zirvesine katıldı. Zirve kapsamında, katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü.
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Bakan Fidan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov ile görüş alışverişinde bulundu.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile buluştu.
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