Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Dacic ile Dışişleri Bakanı olarak görevinin sona ermesi ve Meclis Başkanlığı görevine atanması hakkında konuştu.

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