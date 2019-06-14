Buna göre; ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,8 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 azalırken, yakıtlarda yüzde 3,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,6 ARTTI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,9, yakıtlarda yüzde 165,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,6 AZALDI

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5 ve yakıtlarda yüzde 9,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 azalarak, 2019 Nisan ayında 161,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 artarak, 2019 Nisan ayında 161,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MŞİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında 120,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2019 Nisan ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Nisan ayında 142,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 14,5 azalarak, 2019 Nisan ayında 121,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI NİSAN AYINDA 200,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Nisan ayında 105,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2019 yılı Nisan ayında 100,4 oldu.