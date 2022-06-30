Dış ticaret açığı mayısta 10 milyar doları aştı

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti,

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mayıs ayında yüzde 13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan, 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 17 milyar 339 milyon dolardan, 21 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI İLK 5 AYDA YÜZDE 136 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,2 artarak 38 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,4 oldu.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 136,0 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 70,3'e geriledi.



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

ARA MALLARININ İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 81.3

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 81,3, sermaye mallarının payı yüzde 10,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,9 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 82,3, sermaye mallarının payı yüzde 10,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,3 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 492 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 273 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 953 milyon dolar ile İtalya, 911 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 770 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 102 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 466 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 281 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 5 milyar 168 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

İTHALATTA RUSYA ZİRVEDE

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 487 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 234 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 980 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 529 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 305 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 653 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 416 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 502 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 339 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 7,6 azalırken, ithalat yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,3, ithalat yüzde 40,0 arttı.



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,4'tür. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9'dur.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 8,9'dur. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 68,6'dır. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,8'dir.