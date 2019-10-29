Dilek İmamoğlu kimdir? sorusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. 1995 yılında evlenen Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'nun 3 çocuğu var. Dilek İmamoğlu'nun hayatından ayrıntılar haberimizde.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN HAYATI

Dilek İmamoğlu'nun evlenmeden önceki soyadı Kaya'dır. Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974'te, Trabzon'da doğdu.

Trabzonlu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümünde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Cam Tavan Sendromu alanında tez çalışması yapmıştır. Doktora çalışmasına devam etmektedir.

18 Kasım 1995'te Ekrem İmamoğlu ile evlenen İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.