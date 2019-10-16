İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisine poz verdi.

'İstanbul'un first lady'si' başlığıyla derginin kapağında yer alan kareleri, ünlü fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu çekti. Ayrıca derginin Genel Yayın Yönetmeni Esra Aysan, Dilek İmamoğlu ile söyleşi gerçekleştirdi.

Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akeroğlu, "Bu çok özel portre projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilek İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Pek çok internet kullanıcısı İmamoğlu'ndan övgüyle bahsetti.

18 Kasım 1974 tarihinde Trabzonlu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya gelen Dilek İmamoğlu ilk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 18 Kasım 1995'te Ekrem İmamoğlu ile evlenen İmamoğlu, Mehmet Selim (1997),Semih (2005) ve Beren (2011) adlarında üç çocuk dünyaya getirdi. Dilek İmamoğlu şimdilerde bir yandan doktorasını tamamlarken diğer yandan sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor.