19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabında koronavirüs tedavisi sonrası hastalığıyla ilgili süreci anlattı.
Hayatı boyunca hiç zararlı alışkanlıklar edinmediğini ve kendisine iyi baktığı için kısa sürede toparlandığını söyleyen şarkıcı, "Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. Bir defa test yaptılar, şimdi karantinadayım. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı’nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım. Nefes darlığım hiç olmadı, ateşim de olmadığı için hastaneye yatmadım" dedi.
Dilan Çıtak, bir soru üzerine babası İbrahim Tatlıses’ten önce de var olduğunu, babasının ismiyle bir yerlere gelmediğini savundu: Bir yerlere birileri sayesinde gelmedim. Yaklaşık 15 yıldır şarkı söylüyorum. Babamdan önce de bu işi yapıyordum ve bu işten para kazanıyordum.
Dilan Çıtak olarak da hayatım sahnelerde geçti. Babamla 4 yıldır görüşüyoruz. En sevmediğim şey birilerinin adı sayesinde bir yerlere geliyor olarak anılmaktı. Kendimden eminim, sahneme sesime ve eğitimime güveniyorum. En büyük mirasım sesim.
Kardeşi İdo Tatlıses ile görüşmediklerini belirten şarkıcı, hastalığı sürecisinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını ifade etti. Dilan Çıtak'ın bu sözleri, "İdo Tatlıses ile aralarının açık olduğu" şeklinde yorumlandı.
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