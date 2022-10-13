"Amadeus' mutluluğum oldu"

Dilan Çiçek Deniz, konuyla alakalı, "Bu zamana kadar insanlara karakterlerimin dertlerini, hislerini geçirebilmek için televizyon ekranı üzerinden bir sınır içerisinde yaklaşabildim fakat bendeki 'Constanze’nin karşılığını seyirciye aktarmak için bu sınır olmaksızın tiyatro sahnesinde var olabilmek bir oyuncu olarak kendimi çok kuvvetli hissettirdi. Kalp atışımın hiç dinmemesiyle birlikte durmak bilmeden karakterde kalmak ve bütün sahne arkadaşlarımla birlikte bir ritim oluşturabilmek meleğimin en keyifli deneyimlerinden biri oldu. Dilan olarak 'Constanze’nin seyirciyle kurduğu iletişimi hissedebilmek, her gün sahneye özlem duymak, keşke oyunumuz bugün de olsa dediğim anlar mutluluğum oldu" dedi.