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        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir

        Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Yarından itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar sürmesi beklenirken, yüksek sıcaklıklar 2 ila 2,5 ay devam edecek. Önümüzdeki 15 günde yağış beklenmezken, gelecek haftadan itibaren halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak bilinen yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek nem etkili olacak

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:13
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
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        Türkiye, Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklıklarının gölgede 40 dereceyi aşması beklenirken, güneşte bu sıcaklıklar 50 dereceyi görebilir. İstanbul Valiliği, saat 11.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

        Dünya genelinde El Nino'nun da etkisiyle sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak.

        Yaklaşan çöl sıcakları hakkında bilgi veren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Türkiye son yılların en sıcak günlerine giriyor. Perşembeden itibaren güneş altında en yüksek değerlere ulaşılacak. Gölgede Aydın'da 44, Denizli'de 43 hissedilecek, güneşte 50 derece hissedilebilecek" uyarısında bulundu.

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        2,5 AY SÜRECEK

        13 Temmuz'dan itibaren etkisi hissedilmeye başlanacak sıcak hava dalgası yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürecek. Bu süreçte 15 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

        Sıcak havanın etkisiyle birlikte havadaki nem miktarı önemli ölçüde düşerken, orman yangınları içinse tehlike yaratıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ise halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak bilinen yüksek nem etkili olacak. Nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı daha da yükselecek.

        Sıcak havanın etkisiyle asfaltlarda erime, klima ve enerji hatlarına bağlı olarak elektrik kesintileri yaşanabilir.

        #çöl sıcakları
        #son dakika
        #sıcak hava
        #meteoroloji
        #hava durumu
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