ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular başladı. Sınava girerek, lisans bölümüne geçiş yapacak adaylar DGS hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, DGS sınav ve başvuru tarihi nedir, sınav ücreti ne kadar ve başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte, detaylar...