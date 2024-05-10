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        Haberler Gündem MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi 2024

        AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2024

        Açık Lise 3.dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimini araştırıyor. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Peki AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? İşte MEB 2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:31
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri sonrası açık lise 3.dönem sınavlarına katılım göstermeye hak kazanacak. Temmuz ayında yapılması planlanan Açık Öğretim lise sınavları 3. Dönem ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? İşte 2024 MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri takvimi

        • 2

          AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda aşağıdaki tarihlerde olacak

          Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 3

          AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ VE ÜCRETİ

          Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak.

          Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI?

          2023-2024 eğitim öğretim döneminde Açık Öğretim Lisesi'nin 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştirildi. AÖL 3. dönem sınavlarının da yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.

        • 4
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