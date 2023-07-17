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        200 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirildi

        Dijital oyun sektörüne iddialı bir giriş yapan StartGate, 2023 yılında 200 milyon TL'lik bir yatırımla merkezini hayata geçirdi. 5 yıl içerisinde yatırım tutarını 500 milyon TL'ye yükseltmeyi hedefleyen firma girişimcilere yaptığı yatırımlarla merkezini büyüteceğini açıkladı. Habertürk'e açıklamalar yapan StartGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, "Hem içerideki hem dışarıdaki stüdyolara, hem de globale insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 17.07.2023 - 10:46
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        Oyun girişimcilerine özel merkez
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        Türkiye, dijital oyun sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye'de kurulan oyun firmaları global çapta gelişim göstererek isimlerini en büyükler arasına yazdırmak için adımlar atıyorlar. Genç nüfusu ile de oyun firmaları için büyük potansiyele sahip olan ülkemizde dijital oyun girişimcileri için yeni bir merkez hayata geçirildi.

        5 katlı binasında 4.215 metrekare bir alanda hizmet veren StartGate, dijital oyun ve oyun geliştirme teknolojileri odaklı, 7/24 yaşayan bir kampüs olarak sektöre adım attı. Deneyim ve test laboratuvarları, uyku kapsülleri, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri, amfi alanları, seminer salonları, podcast/vlog odaları, fitness salonu, müzik odası ve 50 adet oyun geliştirme stüdyosu ile özel sektör yatırımlı en büyük yeni nesil buluşma merkezlerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

        "GLOBALE İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRECEK"

        Bu yeni merkez ve yatırımları ile ilgili Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, "StartGate’e giriş hakkı kazanan geliştiricilere sunulan fırsatlar ve destekler seviyelere göre farklılık gösterecek. Yurt dışındaki başarılı süreç değerlendirmelerinin StartGate’in uzman ekibi tarafından endüstriye aktarılması sağlanacak.

        Grup iştiraklerinden AcademyGate ile üniversite iş birlikleri, sektörel şirketlerin hizmet ve servislerinin eğitimleri yapılacak. İlk aşamada başvuranlar için yapılacak eğitimler, ilerleyen zamanlarda bireysel eğitimlere dönüşecek. Yine grup iştiraklerinden IdeaGate ile medya ve tanıtım desteklerine odaklanılırken, TalentUpGate ile de hem içerideki hem dışarıdaki stüdyolara hem de globale insan kaynağı yetiştirebilmek amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

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