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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Dijital esnaf cirosunu okula dönüş ile artırıyor - Teknoloji Haberleri

        Dijital esnaf cirosunu okula dönüş ile artırıyor

        Hepsiburada, ebeveynlere büyük tasarruf ve ödeme kolaylığı sağlayacağını açıkladığı okula dönüş kampanyasını duyurdu. Defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknoloji ürünlerine uzanan binlerce farklı üründe geçerli olacak kampanya 16 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:09
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        Dijital esnaf cirosunu okula dönüş ile artırıyor
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        Hepsiburada, 16 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak okula dönüş kampanyasını başlattı. Söz konusu kampanya süreci ve Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçları Hepsiburada Ticari Grup Başkanı (CCO) Ender Özgün tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

        TÜRKİYE’NİN 81 İLİNE YAYILAN 103 BİN ESNAF VE KOBİYE İLAVE GELİR

        Ender Özgün, okula dönüş sürecinin sadece bir kampanya dönemi olmadığını, Türkiye ekonomisi için de yaz tatilinin ardından bir atak dönemine işaret ettiğini ifade ederken, “Kurulduğumuz günden bu yana, Hepsiburada olarak en büyük önceliğimiz tüketicilerin uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlarken, Türkiye genelinde de esnafımıza, KOBİ’lerimize ilave gelir fırsatı yaratıp Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olmak. Okula dönüş de aslında bu misyonumuzun simge dönemlerinden biri. Bugün milyonlarca müşterimizi, Türkiye’nin 81 iline yayılan ve toplam sayısı 103 bin esnaf ve KOBİ’lerimiz ile bir araya getirerek, ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

        MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ ÖN PLANDA

        2 Eylül’de başlayan ve 16 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknoloji ürünlerine uzanan binlerce farklı üründe indirim ve kampanyalar sunacaklarının altını çizen Ender Özgün, “Bu kampanyayı tasarlarken, öncelikle tüketicilerimizin bizden beklentilerini dikkate aldık. Sahaya inip, onları dinledik. Gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçlarını, ilgili ekiplerimizle anlamlandırarak bütüncül bir kampanya tasarlamaya dikkat ettik. Hem indirimlerle tüketicilerimize tasarruf imkanı sağlayan hem de esnafımıza, ilave ciro imkanı yaratan bir kampanya sürecini hayata geçirdik. Burada bizim için en önemli noktalardan biri, Türkiye genelinde bir değer zinciri yaratabilmek. Hepsiburada iş ortağı olarak e-ticarete giren esnafımıza, Iğdır'dan Tekirdağ'a pastel boya, kalem, kitap ve birçok farklı ürün satma imkanı yaratıyor; onlara fiziksel sınırları ortadan kaldıran bir rekabet avantajı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

        KALİTE VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ

        Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçlarını da katılımcılarla paylaşan Ender Özgün, okul alışverişinde kararın fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği odağında şekillendiğinin altını çizdi.

        Özgün, “Bu süreçte, ailelerin en önemli gündem maddeleri, yüzde 58’lik oranla ‘fiyat değişimlerine karşı önlem alabilmek’ olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yüzde 37 ile ‘kaliteli ürünlere erişmek’ ve yüzde 35 ile ‘bütçelerini kontrollü ve idareli kullanmak’ takip ediyor” dedi.

        24 SAAT İÇERİSİNDE TESLİMAT

        Okul alışverişinde hem ebeveynlerin hem de öğrencilerin bir yandan da zamanla yarıştığını vurgulayan Ender Özgün, “Hepsiburada olarak, buradaki müşteri odaklı yaklaşımımızı, HepsiJET’in sektördeki dinamizmiyle bir araya getirerek, tüketicilerimize farklı teslimat seçenekleri sunuyoruz. ‘Bugün Kapında’ hizmetimizle, ilk etapta İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir illerinde, Hepsiburada satıcısından saat 13:00’ kadar sipariş verilen ürünleri aynı gün içinde adrese teslim ediyoruz. Bugün toplam sayısı 3 milyonu aşan Hepsiburada Premium üyelerimizden de bu servis için ilave bir ücret almıyoruz. Diğer yandan, HepsiJET ücretsiz olarak uygulamaya aldığımız ‘Yarın Kapında’ hizmetimizle siparişlerin %82’sini ertesi gün gerçekleştirerek tüketicilerimiz zamanlarını da en iyi şekilde yönetmesini sağlıyoruz.

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