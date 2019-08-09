09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi teknolojileri şirketi Netaş, Türkiye dışındaki yakın bölgedeki teknoloji alanında yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Şirket, bu kapsamda ilk olarak 1990’lı yıllarda telekomünikasyon altyapı çalışmalarıyla adım attığı Azerbaycan’da ofis açtığını duyurdu. Netaş Azerbaycan’da, özellikle bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine ağırlık vereceğini açıkladı. Netaş, yurtdışına hizmet ihracını artırmak amacıyla geçen bu yılın mayıs ayında da Cezayir’de bir şirket kurmuştu.
‘30 ÜLKEDE VARIZ’
Şirket olarak yaklaşık 30 ülkenin dijital dönüşüm sürecinde etkin görev aldıklarını belirten Netaş Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Serdar Urçar, “Potansiyel gördüğümüz pazarlarda da varlığımızı artırarak büyümemize devam edeceğiz. Mayıs ayında Cezayir’de bir şirket kurmuştuk. Şimdi de Azerbaycan’da bir ofis açtık. Aslında bu pazarlarda yıllardır hizmet veriyoruz, ancak bölgedeki liderlik hedefimize paralel varlığımızı daha da artırmak için ofislerimizi açtık” dedi.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Azerbaycan’da petrol ve gaz sektöründen sonra en fazla yabancı yatırım alan ve ekonomide çeşitliliği artırmak amacıyla da devletin odaklandığı dört sektörden biri olduğuna değinen Urçar, “Bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine odaklanarak ülkede büyümeyi hedefliyoruz. Akıllı Enerji Ailesi Neos, Nova, akıllı etkinlik yönetim platformu Eventizer gibi özellikle kendi Ar-Ge’mizden çıkan ürünlere öncelik vereceğiz. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen start-up’ları ile bazı çözümler yaratarak, ekosistemin gelişmesine de destek olacağız” diye konuştu.
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