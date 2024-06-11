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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Hayat Finans'ın Genel Müdürü Galip Karagöz oldu. Dijital bankaların geleneksel bankacılıktan farkının ortaya konduğu programda Karagöz, kredi ve mevduat süreçleri ve faiz oranları açısından dijital bankaların avantajlarını ve farklılıklarını sıraladı. Dünyada ve Türkiye'de dijital bankacılığın gelişimini anlatan Karagöz, bundan sonraki dönemde dijital bankacılığın gelişime yönelik tahminlerini de aktardı.

KREDİ KARTI VAR MI?

Dijital bankanın vatandaşa sağladığı faydaları dile getiren Karagöz, dijital bankanın gerekli kaynağı nereden sağladığı ve kredi verdiği kesimlerin farklı olup olmadığına yönelik soruları cevapladı. Karagöz, dijital bankaların geleneksel bankacılık ürünleri dışında hangi farklı ürünleri olduğunu anlatırken özellikle kredi kartı gibi temel ürünlerde vatandaşa neler sunduklarını açıkladı.

NASIL BİR BANKACILIK ANLAYIŞI VAR? Güvenlik açısından değerlendirildiğine hangi banka türünün daha iyi olduğuna yönelik görüşlerini de kaydeden Karagöz, genel müdür olduğu Hayat Finans’ı tanıtarak bankanın kurucusu sermaye grupları hakkında bilgi verirken nasıl bir bankacılık anlayışına sahip olduklarını da dile getirdi. Karagöz Hayat Finans'ın kuruluşundan sonra nasıl bir gelişim gösterdiğini ve bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.