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        Haberler Dünya Diğer ülkelerin zorunlu okul kıyafetleri işte böyle görünüyor!

        Ülkelerin zorunlu okul kıyafetleri bakın nasıl görünüyor!

        Gelenekler ve alışkanlıklar nasıl ülkelere göre değişiklik gösteriyorsa, eğitim sistemi ve çocukların okula giderken giymesi gereken zorunlu üniformaların şekli de değişiklik gösteriyor. Okulların üniformaları ülkeden bağımsız olarak ortak stiller paylaşır. İşte ülkelerin zorunlu okul kıyafetleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:39
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        • 1

          HİNDİSTAN

          Hindistan'da hem devlet hem de özel okullarda üniforma giymek zorunludur. Genellikle erkek çocuklar ekose veya açık renkli gömlek giyerlerken, kız çocuklar gömlek ve etek giyer.

        • 2

          HİNDİSTAN

          Bazı okullarda ise cinsiyete bakılmaksızın kravat takılması zorunludur.

        • 3

          İTALYA

          İtalya'da ilkokul çocuklarının giydiği okul üniformaları Türkiye'deki üniformalarla benzerlik gösterir.

        • 4

          İNGİLTERE

          İngiltere'de bazı özel ve devlet okullarında üniforma giyilmesi zorunludur. Kız öğrenciler genellikle gömlek, etek ve kazak giyerlerken, erkek öğrenciler ise gömlek ve pantolon giymek zorundadır.

        • 5

          UKRAYNA

          Vogue dergisine göre Ukrayna üniformaları dünyadaki en şık okul üniformalarından birisi. Beyaz çoraplar, kazaklar, bluzlar ve fiyonklar sayesinde Ukraynalı kızların üniformaları oldukça ikonik gözükür. Erkek çocukları ise resmi bir pantolon, kravat, beyaz bir gömlek ve ceket giyerler.

        • 6

          ENDONEZYA

          Endonezya'daki tüm okullarda üniforma giymek zorunludur. Üniformaların çoğu gelenekseldir. Endonezya'nın Jakarta sokaklarında yürürseniz farklı üniformalar görebilirsiniz bunun nedeni her sınıfın farklı renk kodlarına sahip olmasıdır.

        • 7

          TAYLAND

          Asya ülkelerinde üniforma giymek herkes için zorunludur. Erkek çocukları ilkokulun ilk yıllarında haki, siyah veya lacivert renk pantolon, kısa kollu gömlek, bilekte çorap ve kahverengi ayakkabı giymelidirler. Kız çocukları ise bol gömlekler, kravat yerine fiyonk ve baldırlarına kadar uzun etek giymelidir. Gömleklerinin ön kısımlarına isimleri işlenir.

        • 8

          MALEZYA

          İlkokul döneminde Malezyalı kızlar, lacivert önlük, beyaz gömlek veya etek üzerine beyaz tunik giyebiliyor. Erkek çocukları ise mevsime göre kısa veya uzun pantolon giyer. Ortaokul döneminde ise erkekler yeşil pantolon ve kravat giyerlerken, kızlar etek, önlük veya kollarını tamamen kapatacak tunik giymeyi tercih eder.

        • 9

          HAİTİ

          Fransız eğitim sistemine dayanan Haiti'nin yüksek öğretim sistemi kamuya açıktır. Ancak ülkedeki eğitim kurumlarının çoğu özel mülkiyettir. Haiti'deki üniformalar ilkokul öğrencileri için kısa kollu gömleklerden oluşan parlak renklerdir.

          Kaynak: Brightside

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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