TAYLAND

Asya ülkelerinde üniforma giymek herkes için zorunludur. Erkek çocukları ilkokulun ilk yıllarında haki, siyah veya lacivert renk pantolon, kısa kollu gömlek, bilekte çorap ve kahverengi ayakkabı giymelidirler. Kız çocukları ise bol gömlekler, kravat yerine fiyonk ve baldırlarına kadar uzun etek giymelidir. Gömleklerinin ön kısımlarına isimleri işlenir.