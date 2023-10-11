2024'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek birbirinden ilginç yeni rekorlar

DOWN SENDROMLU TOM ENOCH FİTNESS ALANINDA 24 REKOR KIRDI

Guinness Rekorlar Kitabı 2024'te yer alacak yeni rekortmenler açıklandı. İngiltere'de annesi, kız kardeşi Emily ve köpeği Cooper ile yaşayan Tom Enoch, bir dakika içerisinde toplamda 16 adet burpee yaparak rekor kırdı. Farklı yetenekler de sergileyen Tom, ilk hedefine ulaştı ve bugüne kadar 24'ün üzerinde şampiyonluk elde etti.