2024'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek birbirinden ilginç yeni rekorlar
2024 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek yeni rekorlar belli oldu. Yeni rekorlar arasında "Dünyanın en uzun öküzü" gibi ilginç rekortmenler bulunuyor.
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DOWN SENDROMLU TOM ENOCH FİTNESS ALANINDA 24 REKOR KIRDI
Guinness Rekorlar Kitabı 2024'te yer alacak yeni rekortmenler açıklandı. İngiltere'de annesi, kız kardeşi Emily ve köpeği Cooper ile yaşayan Tom Enoch, bir dakika içerisinde toplamda 16 adet burpee yaparak rekor kırdı. Farklı yetenekler de sergileyen Tom, ilk hedefine ulaştı ve bugüne kadar 24'ün üzerinde şampiyonluk elde etti.
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AMİR MENENDEZ - EN UZUN AFRO SAÇA SAHİP ERKEK
Henüz 14 yaşındaki Amir Menendez, Kaliforniya'da yaşıyor. En uzun afro saça sahip olan Menendez'in saç yüksekliği 19,67 cm, genişliği 24,83 cm ve çevresi 226 cm.
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AMİR MENENDEZ - EN UZUN AFRO SAÇA SAHİP ERKEK
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NİCHOLAS CHERRYWOOD - DÜNYANIN EN BÜYÜK AYICIK KOLEKSİYONU
Amerikalı Nicholas Cherrywood "Dünyanın en büyük ayıcık koleksiyonu"na sahip. Koleksiyonda tam 1234 parça ayıcık bulunuyor.
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DÜNYANIN EN YAŞLI KEDİSİ - FLOSSİE
İngiltere'de yaşayan Flossie "Dünyanın en yaşlı kedisi" olarak rekor kırdı. Flossie tam 26 yıl 316 günden uzun süredir yaşıyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK PİZZASI - AİRRACK
YouTube fenomeni Airrack, Amerika'da 13.990 metrekarelik devasa büyüklükteki dünyanın en büyük pizzasını yapmak için Pizza Hut ile iş birliği yaptı.
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İddialı projesi işe Airrack daha önce yapılmış 1.261.66 metrekarelik rekoru kırdı. Airrack'ın bu başarısı Los Angeles çevresindeki hayır kurumlarına bağışlandı. Dev pizza 6.192.8 kilogram hamurdan, 2.244.57 kg marinara sosundan, 3.991.6 kg peynir ve yaklaşık 630.496 adet sucuk kullanılarak yapıldı.
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İKİ AYAKLI ROBOT 100 METREYİ 24 SANİYEDE KOŞTU
ABD'nin Oregon Eyalet Üniversitesi Dinamik Robotik Laboratuvarı tarafından tasarlanan iki ayaklı robot 100 metreyi 24,73 saniyede koştu.
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DÜNYANIN EN UZUN ÖKÜZÜ - TOMMY
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Tommy isimli öküz "Dünyanın en uzun öküzü" unvanını aldı.
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Tommy her gün 13 kilo kuru tahıl ve 31 kilo samanla besleniyor. Günde 114-151 litre arasında su tüketiyor. Tommy'nin boyu 1,87 metre.
Kaynak: Guiness World Records