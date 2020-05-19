Yeni yaşım hoş geldin kalbime, ruhuma, fikrime... Seni bekliyordum ne zamandır... Eskimiş gibi görünseniz de eski yıllarım; siz olmasaydınız olmazdım. Yaş almak ne ki!

Eğer içinde geçen hikayeyi okumayı becerebilmişsem, gönüllüyüm; tüm yaşlarımı doya doya yaşamaya. Eğer yanımda bir de sarı kafa minik Aslan'ım ve yol arkadaşım varsa...