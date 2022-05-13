"BEN NAMUSSUZ DEĞİLİM!"

Kınalı, deçtiğimiz aylarda da çocukluğundan bu güne başından geçenleri anlatmıştı.

İşte Didem Kınalı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Sahnede çok mutlum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var. İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.

* Ben insanların hep 'Ailenin kızı' olarak bakmasını istedim. Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum.