Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS taban puanları 2024: ÖSYM DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı?

        DGS taban puanları 2024: DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı?

        DGS taban puanları ve kontenjan bilgisi şu an tercih döneminde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzuna göre belirtilen tarihler arasında adaylar sınav sonucu, taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. Peki DGS taban puanları belli oldu mu? İşte DGS 2024 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS tercih kılavuzu yayınlanırken gözler taban puanlarına çevrildi. Tercih sürecinin başlaması; DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını gündeme getirdi. DGS tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, DGS kontenjan listesi, başarı sıralamaları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2024 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları...

        • 2

          DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          DGS taban puanları henüz belli olmadı. Taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanıyor.

          Geçtiğimiz sene açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

          DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI

          Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

          DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

          Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.

          DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Habertürk Anasayfa