DGS taban puanları 2024: DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı?
DGS taban puanları ve kontenjan bilgisi şu an tercih döneminde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzuna göre belirtilen tarihler arasında adaylar sınav sonucu, taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. Peki DGS taban puanları belli oldu mu? İşte DGS 2024 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi
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DGS tercih kılavuzu yayınlanırken gözler taban puanlarına çevrildi. Tercih sürecinin başlaması; DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını gündeme getirdi. DGS tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, DGS kontenjan listesi, başarı sıralamaları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2024 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları...
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban puanları henüz belli olmadı. Taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanıyor.
Geçtiğimiz sene açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
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DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI
Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.
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2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.
DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU
Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.