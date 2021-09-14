Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021 DGS taban puanları ve tavan puanlarını adaylarla paylaştı. 2021 DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih maratonu başladı. Tercih yapacak adaylar merak içerisinde taban puanları merak ediyor. İşte 2021 DGS taban puanları ve kontenjanları
2020 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı.
2021 DGS tercihleri 2020 yılı taban ve tavan puanlarına göre yapılacak. 2021 Taban puanları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak.
2020 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.
Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
2021 DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 ÖNLİSANS MEZUNİYETLERİNE GÖRE TERCİH YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
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