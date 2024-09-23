Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Devrilen traktörün altında can verdi | Son dakika haberleri

        Devrilen traktörün altında can verdi

        Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün altında kalan 32 yaşındaki sürücüsü Emre Çiftçi hayatını kaybetti, annesi Nezaket Çiftçi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bolu'da saat 07.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde Emre Çiftçi'nin yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği traktör, kaldırıma çarpıp devrildi.

        • 2

          Ayrılan römork metrelerce ilerledikten sonra durdu. 

        • 3

          Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

        • 4

          Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 5

          Nezaket Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

        • 6

          Emre Çiftçi'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        • 7

          Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        • 8

          Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Habertürk Anasayfa