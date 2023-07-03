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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları perdelerini açıyor

Giriş: 03.07.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yaz ayları için hazırladığı Açık Hava Yaz Oyunları projesi, Keşanlı Ali Destanı oyunuyla 6 Temmuz'da Ankara'da başlıyor

AA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Açık Hava Yaz Oyunları projesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Keşanlı Ali Destanı, 6 Temmuz Perşembe Macunköy Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yaptığı ve Bora Özkula'nın yönettiği, Türk tiyatrosunun eşsiz klasikleri arasında yer alan oyun 7 ve 8 Temmuz'da da sergilenecek.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı İbiş'in Rüyası 13, 14 ve 15 Temmuz'da, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

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