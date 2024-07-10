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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Devler yatırımcısını üzdü - İş-Yaşam Haberleri

        Devler yatırımcısını üzdü

        Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindiremedi. Serie A kulübü Lazio, yatırımcısına yüzde 6,6, Portekiz kulübü Sporting CP yüzde 8,6, diğer bir İtalyan kulübü Juventus yüzde 13,9, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United yüzde 20,8 kaybettirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:11
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        Devler yatırımcısını üzdü
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        Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında, ocak-haziran döneminde genellikle aşağı yönlü seyir görüldü.

        Futbol kulüpleri yeşil sahalarda taraftarını, borsalarda da yatırımcısını sevindiremedi.

        Ocak-haziran döneminde yatırımcısına İskoç kulübü Celtic yüzde 38,9, Portekiz kulübü Benfica yüzde 14,6, Hollanda kulübü Ajax yüzde 3,7 kazandırdı.

        Celtic, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp ayrıca İskoçya Federasyon kupasını da kazandı. Benfica da Portekiz Birinci Futbol Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

        MANCHESTER UNITED YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE KAYBETTİRDİ

        Bu dönemde, Portekiz ekibi Porto'nun hisseleri yüzde 1,7 değer kaybetti.

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        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Borussia Dortmund'un hisselerinde ise yüzde 1,9 azalış kaydedildi. Bundesliga'yı 5. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, iç açıcı bir performans sergileyemedi.

        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Lazio, yatırımcısına yüzde 6,6, Portekiz kulübü Sporting CP yüzde 8,6, diğer bir İtalyan kulübü Juventus yüzde 13,9, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United yüzde 20,8 kaybettirdi.

        Manchester United ise İngiltere Premier Lig'i 8. sırada tamamladı.

        Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin ocak-haziran performansları şöyle:

        Şirket Ocak-Haziran 2024 değişim (yüzde)
        Celtic +38,9
        Benfica +14,6
        Ajax +3,7
        Porto -1,7
        Borussia Dortmund -1,9
        Lazio -6,6
        Sporting CP -8,6
        Juventus -13,9
        Manchester United -20,8
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