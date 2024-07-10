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        Haberler Dünya Rus mahkemesi, cezaevinde ölen muhalif Navalny'nin eşi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi | Dış Haberler

        Rus mahkemesi, cezaevinde ölen muhalif Navalny'nin eşi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi

        Rusya'da bulunduğu hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Navalny'nin eşi Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Rusya'da bir mahkeme, Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 07:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 07:34
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        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
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        Rusya'daki bir mahkemenin, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

        Başkent Moskova'daki Basmannıy Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Navalnaya aleyhine açılan davanın görüldüğü belirtildi.

        Soruşturma kapsamında Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğine hükmeden mahkeme, Navalnaya hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.

        Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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        NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'in cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

        Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Yuliya Navalnaya
        #Aleksey Navalny
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